اليوم السابع
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دونالد ترامب يعلن ترشيح تشاد وولف ليتولى منصب وزارة الأمن الداخلى

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 07:28 م
دونالد ترامب يعلن ترشيح تشاد وولف ليتولى منصب وزارة الأمن الداخلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
ريهام عبد الله

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أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه سيرشح تشاد وولف القائم بأعمال وزير الأمن الداخلى، ليتولى منصب وزير الأمن الداخلى، قائلاً: "لقد قام تشاد بعمل رائع ونحن نقدر خدمته بشكل كبير!".
 
وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "يسعدني أن أبلغ الرأي العام الأمريكي أنه سيتم ترشيح القائم بأعمال الوزير تشاد وولف ليتولى منصب وزير للأمن الداخلي، لقد قام تشاد بعمل رائع ونحن نقدر خدمته بشكل كبير!".
 
دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
وفى سياق آخر وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منافسه في الانتخابات جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي، بـ"المجنون"، بسبب تصريحاته في إحدى مؤتمراته الانتخابية، بأنه سيقوم بإغلاق البلاد مرة أخرى لمواجهة أزمة كورونا، وغرد ترامب على حسابه بـ "تويتر"، قائلا: "قال جو بايدن إنه سيغلق البلاد مرة أخرى. هذا جنون! لدينا نمو قياسي في الوظائف وسوق أسهم مزدهرة، لكن جو سينهي كل ذلك ويغلقه بالكامل. سخيف".

وكان قد أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن ثقته بأنه سيكون من الممكن التخلص من وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بغض النظر عن هل سيظهر لقاح ضد المرض فى الولايات المتحدة، أم لن يظهر.

وقال ترامب، في حديث أمام مؤيديه في ولاية كارولينا الشمالية: "سنتخلص من هذا الفيروس، وهو ما سيحدث حتما، وسيحدث هذا بشكل أسرع مما يعتقده الناس، سواء مع اللقاحات أو بدونها. فهذا الأمر يجري الآن"، وأشار إلى أن بلاده تشهد حاليا المرحلة الأخيرة من اختبار لقاح ضد فيروس كورونا.

وذكر ترامب أن اللقاح "قد يظهر قبل نهاية العام الجاري أو قبل ذلك بكثير"، وأكد الرئيس الأمريكي: "معا سنتغلب على الفيروس"، وذلك وفق "روسيا اليوم".

في وقت سابق، رفض أعضاء مجموعة عمل البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا، مرات عديدة، ما صرح به الرئيس ترامب، بأن فيروس كورونا "يمكن أن يتلاشى تدريجيا".

 


دونالد ترامب

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وزارة الأمن الداخلى

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