دراسة على 3 ملايين شخص تؤكد: أدوية ضغط الدم لا تسبب الاكتئاب

كتبت هند عادل

أظهرت دراسة بحثية بجامعة كوبنهاجن في الدنمارك أن أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم بريئة من زيادة فرص الإصابة بالاكتئاب، وأكد الباحثون أنه لا يزيد أي من 41 دواء ضغط الدم الأكثر شيوعًا من خطر الإصابة بالاكتئاب، و تم العثور على تسعة أدوية تخفض ضغط الدم لتقليل مخاطر الاكتئاب بشكل ملحوظ.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية ، الاكتئاب شائع بين المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية ، وهذه هي الدراسة الأولى التي تبحث بشكل منهجي فيما إذا كانت أدوية ضغط الدم الفردية قد تؤثر على خطر الإصابة بالاكتئاب.

حلل الباحثون بيانات واقعية عن أكثر من 3.7 مليون بالغ تناولوا أيًا من 41 دواء لارتفاع ضغط الدم الأكثر شيوعًا كما ورد في السجلات الصحية عبر العديد من السجلات الصحية الدنماركية ، تمت الموافقة على 37 من هذه الأدوية للاستخدام في الولايات المتحدة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تم استبعاد المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بالاكتئاب أو مضادات الاكتئاب الموصوفة سابقًا.

تمت مراجعة الفئات الأربع الرئيسية لأدوية خفض ضغط الدم ووجد التحليل أنه لم يزيد أي من 41 دواء ارتفاع ضغط الدم شيوعًا من خطر الإصابة بالاكتئاب، كما تبين أن هناك تسعة أدوية قللت بشكل ملحوظ من خطر الاكتئاب، ولم تظهر الأدوية المدرة للبول أي تأثير على خطر الاكتئاب.

وأكد الباحثون في الدراسة أنه من الممكن أن تكون الآلية التي ينطوي عليها تقليل مخاطر الاكتئاب هي التأثير المضاد للالتهابات بين هذه الأدوية التسعة.