اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 11:35 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

داعية أزهرى عن أكاذيب قنوات الإخوان: دليل على فشلهم

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 10:04 م
داعية أزهرى عن أكاذيب قنوات الإخوان: دليل على فشلهم احمد البهى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الشيخ أحمد البهى، الداعية الأزهرى، أن محاولات قنوات الإخوان نشر الشائعات ضد الدولة المصرية، واختلاق أبواق الجماعة للأكاذيب، هى محاولات رخيصة ودليل على الفشل الذى يلاحق تلك الجماعة الإرهابية، التى تتلقى أموال ضخمة من أجل القيام بذلك.

 

وأضاف الداعية الأزهرى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللجوء للشائعات هو دليل واضح على قلة وجود سلبيات حقيقية تستحق المعارضة والحشد، موضحا أن أى نجاح لمصر على أى صعيد سياسى أو اقتصادى أو حتى رياضى يقابله دوماً شائعات من قبل الجماعة الإرهابية لإطفاء البهجة والفرحة فى نفوس المواطنين.

 

وتابع الداعية الأزهرى: "لهذا نحث الجميع دائمًا على عدم تصديق هذه الأكاذيب، والثقة تماماً فى بياناتنا الرسمية، وما نراه بأعيننا على أرض الواقع".


الاخوان

قنوات الاخوان

أكاذيب الاخوان

احمد البهى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أهداف قنوات الإخوان الخبيثة من نشر الأكاذيب ضد مصر

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 09:28 م

كيف فشلت قنوات الإخوان فى بث شائعات حول عدم توفير حماية للأطباء فى مواجهة كورونا؟

الإثنين، 24 أغسطس 2020 11:32 م

قنوات الإخوان تواصل أكاذيبها وخطتها الفاشلة.. أبواق الجماعة سعت لإثارة الفتنة بين أبناء الصعيد والدولة مستغلة محطة بشتيل.. ومنابر الإرهابية حاولت نشر الإحباط والذعر عند المصريين عبر شائعات بشأن "سد النهضة"

الإثنين، 24 أغسطس 2020 10:36 م

قنوات الإخوان تختلق الأكاذيب وتستغل محطة بشتيل لإثارة الفتنة بين أبناء الصعيد والدولة

الإثنين، 24 أغسطس 2020 09:53 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة