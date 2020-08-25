حمدوك يطالب بومبيو بفصل التطبيع مع إسرائيل عن رفع السودان من قائمة الإرهاب

كتب محمد عبد العظيم

أكد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الحكومة السودانية، أن الحكومة الحالية انتقالية ولا تملك تفويضا يتعدى مهامها للتقرير بشأن التطبيع مع إسرائيل، وهذا الأمر يتم البت فيه بعد إكمال أجهزة الحكم الانتقالي، داعيا واشنطن للفصل بين عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ومسألة التطبيع مع إسرائيل، وذلك خلال لقائه مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى، وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وكان مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى، قد أعرب عن سعادته بزياته إلى السودان عبر أول رحلة رسمية مباشرة من إسرائيل للسودان، وذلك عبر حسابه على "تويتر".

ووصل وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، فى زيارة رسمية عبر أول رحلة رسمية مباشرة بين إسرائيل والسودان، يجرى خلالها مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، هذه الزيارة تعتبر أول زيارة لوزير خارجية أمريكى منذ 2004.

ونقلت وكالة السودان للأنباء، أن المباحثات تتعلق بدعم أمريكا للانتقال الديمقراطى فى السودان وموضوع العلاقات مع إسرائيل، ومن المتوقع أن تناقش المباحثات تسريع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بجانب دعم أمريكا للسلام في السودان، وتأتي الزيارة في وقت تشهد تطورا ملحوظا في العلاقات بين الخرطوم وواشنطن بعد تشكيل الحكومة المدينة في السودان.

تجدر الإشارة إلى أن الزيارة تأتى ضمن جولة تشمل إسرائيل، البحرين والإمارات.