حبس عاطل لترويجه 15 كيلو حشيش بالإسكندرية

أمر المستشار أحمد محمود سليمان مدير نيابة العامرية ثانى بالإسكندرية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته 15 كيلو من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية، اليوم، من ضبط عاطل تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العامرية، بحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.

وتعود الواقعة، عندما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس، تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية حال استقلاله إحدى السيارات، وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.