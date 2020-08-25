حبس شخصين لاتهامهما ببيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بالموسكى

كتب ــ سليم على

قررت نيابة الموسكى الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما ببيع أجهزة الاستقبال المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية، بدائرة القسم، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات.

وتعود الواقعة؛ عندما تمكنت وحدة مباحث قسم المصنفات الفنية، بمديرية أمن القاهرة، خلال حملة أمنية موسعة، استهدفت دائرة قسم شرطة الموسكى، من ضبط مسئول عن محل إلكترونيات، لقيامه ببيع وتداول أجهزة الاستقبال "ريسيفر"، المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية، من خلال الاتصال بالإنترنت، بالمخالفة للقانون.

وعثر بداخل المحل على 600 جهاز ريسيفر، مجهز لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة، وجهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"، مُحمل عليه برامج لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة، ووصلتين لفك شفرة القنوات الفضائية.

كما تم ضبط مسئول عن محل أجهزة استقبال، لقيامه ببيع وتداول أجهزة الاستقبال "ريسيفر"، المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية، من خلال الاتصال بالإنترنت، بالمخالفة للقانون، وعثر بداخل المحل على: 350 جهاز ريسيفر، مجهز لفك شفرة القنوات الفضائية، ووصلتين لفك شفرة القنوات الفضائية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.