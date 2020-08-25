حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالمقطم

كتب سليم على

قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، حبس تشكيل عصابى، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالطرق العام بمنطقة المقطم، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات.

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، بأنها حال سيرها بمنطقة سكنها فوجئت بسيارة يستقلها شخصان قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى ولاذا بالفرار.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة خاصة بسيارة أخرى مبلغ بسرقتها، وأن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمين بالجيزة).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بارتكابهما الواقعة وقيامها بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف"، وأقرا بسرقة اللوحات المعدنية وتثبيتها على السيارة وقت ارتكاب الواقعة وأنهما قام بالتخلص منها بإلقائها بالطريق العام وأضافا بارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وقيامهما بإنفاق المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية وتخلصهم من الحقائب بإلقائها بالطريق العام، بإستدعاء المجنى عليهم اتهموهما بالسرق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.