جوتيريس يدعو إلى إعادة بناء قطاع السياحة بطريقة آمنة بعد تدميره بسبب كورونا

كتب محمد شعلان

أعرب أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، عن أسفه من الأضرار التي لحقت بقطاع السياحة العالمي بعد تفشي فيروس كورونا في العالم، وغرد جوتيريس عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "لقد كان من المؤلم أن نرى كيف دمرت جائحة COVID19 قطاع السياحة - الذي يوظف 1 من كل 10 أشخاص على وجه الأرض، ومن الضروري أن نعيد بناء السياحة بطريقة آمنة وعادلة وصديقة للمناخ".



امين الامم المتحدة على تويتر

وحذر أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، من تدمير فيروس كورونا، الصحة العقلية للشباب ومستقبلهم في العالم، وأن هذا الفيروس له آثار مدمرة على الشباب، وغرد جوتيريس عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "فيروس كورونا له تأثير مدمر على تعليم الشباب، وآفاق العمل، والصحة العقلية، يجب أن نتأكد من دعم الشباب وحمايتهم وسماع أصواتهم".

وكان قد أكد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن تفشى فيروس كورونا فى العالم يهدد بزيادة الصراعات ولا يتوقف الأمر عند تهديد المكاسب التى تمكن العالم من تحقيقها فى محاربة الفقر وبناء السلام، وغرد جوتيريس عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "COVID19 يهدد بتفاقم الصراعات وإثارة صراعات جديدة. وهناك حاجة ماسة إلى عمل للحفاظ على السلام أكثر من أي وقت مضى".

وفى وقت سابق، أكد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن البنية التحتية القوية أساس كل مجتمع ناجح وأزمة كورونا تهدد التقدم المحرز في هذا المجال ولابد من تخطيها ببناء صناعات مستدامة، وقال جوتيريس على حسابه بموقع "تويتر": "البنية التحتية القوية والمرنة هي أساس كل مجتمع ناجح، بينما يهدد COVID19 بعكس التقدم المحرز في تحقيق الأهداف العالمية، يجب أن نتجاوز الإجراءات قصيرة المدى وأن نركز على بناء صناعات مستدامة وتعزيز الابتكار".