توفير 457 وظيفة جديدة بكليات جامعة العريش.. اقرأ التفاصيل

شمال سيناء - محمد حسين

قال الدكتور حبش النادى، رئيس جامعة العريش، إنه سيبدأ خلال أيام الإعلان عن توفير درجات وظيفية جديدة بكليات جامعة العريش لعدد 457 وظيفة موزعة على كليات الجامعة ما بين معيدين سيتم تعيينهم أستاذ وأستاذ مساعد ومدرس.

وأضاف رئيس الجامعة، فى بيان اليوم، انه تم وصول مجموعة جديدة من درجات الكادر الخاص لكليات جامعة العريش أقرها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وسيعلن عن معظمها قريبا الرسمية وتكليف اوائل الخريجين وتعيينهم معيدين فى الكليات المختلفة من هذه الدرجات حسب احتياجات كل كلية طبقا للقانون.

وأوضح ان هذه الدرجات مخصصة لكليات القطاع الطبى ومتضمنة كلية العلوم عددها 119 معيد، 65 وظيفة مدرس مساعد، والكليات والمعاهد الأخرى بعدد 18 وظيفة استاذ، 77 وظيفة استاذ مساعد، 81 وظيفة مدرس ، 97 وظيفة معيد.

وسبق واقر مجلس جامعة العريش موعد عقد امتحانات معهد الخربة للدراسات البيئية فى الأول من سبتمبر القادم ، وموعد امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية تبدأ 9 أغسطس وعلوم 9 أغسطس وزراعة 8 أغسطس وآداب 10 أغسطس.

كما اكد المجلس انه تقرر دخول كلية الطب البيطري بجامعة العريش في تنسيق هذا العام، والتأكيد على حرية الباحث في الماجستير والدكتوراه في اختيار المشرف ولا يجوز بأي حال من الأحوال فرض مشرف على طالب الماجستير والدكتوراه أثناء التسجيل ولا يتم تغيير الإشراف إلا في حالات معينة مثل سفر أو وفاة المشرف.

وسبق وأعلنت جامعة العريش تعيين الدكتور أسامة ذكرى، عميدا لطب العريش، وأعلن الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش، وصول الموافقة على تمويل درجات الكادر الخاص بكلية الطب .

وقال رئيس جامعة العريش " وصلت الموافقة على تمويل درجات الكادر الخاص بكلية الطب البشرى وكلية الطب البيطرى بجامعة العريش وجميع كليات القطاع الطبى فى الجامعات المصرية .

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ان الجامعة اقيمت بها مشروعات بتكلفة بلغت ٢٣٨ مليون و٤٧٤ الف جنيه، مشيرا الى أن جامعة العريش كانت حلما الى أن بدأت أوائل الثمانينات بكليتين للتربية والعلوم الزراعية البيئية ثم تحقق هذا الحلم بصدور القرار الجمهورى رقم147 لسنه 2016 بانشاء جامعه العريش التى ضمت كليات : التربية ، العلوم الزراعية البيئية ، التربية الرياضية ، العلوم ، الآداب ، ومعهد الدراسات البيئية، وقد ضمت اليها كليات : الاقتصاد المنزلى والتجارة والاستزراع البحرى والمصايد السمكية، وتمت الموافقة أخيرا على انشاء كلية الطب البيطرى وأخرى للحاسبات، ثم كلية للطب البشرى .



