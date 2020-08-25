اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 04:29 م
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تنفيذ 15 قرار إزالة تعد على الأراضى الزراعية ومنافع النيل بسوهاج (صور)

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 04:00 م
تنفيذ 15 قرار إزالة تعد على الأراضى الزراعية ومنافع النيل بسوهاج (صور) إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بسوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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نفذت مديرية أمن سوهاج،حملة لإزالة التعديات على الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة وتنفيذ 15 قرار إزالة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية، بشأن الحد من ظاهرة التعديات على أراضى الدولة، وخطة العمل بالمديرية، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مدير الأمن، بالإزالة الفورية لتلك التعديات.

وتشمل حملات الإزالة ، الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة أراضى رفض واضعى اليد عليها تقنين أوضاعهم طبقا للقانون ومن خلال الخطة الموضوعة بالتنسيق مع محافظة سوهاج والوحدات المحلية المختلفة.

وجاءت الحملة طبقا لكتاب اللواء مساعد أول الوزير لقطاع الأمن رقم 6641 إزالة التعديات على الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة – الحالات التى لن تتقدم أصلاً بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه – من تقدم بطلبات تقنين فقط ولم يستكمل أى إجراءات والحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم يتم سدادها ومن سدد رسوم فحص ولم يسدد رسوم معاينة والحالات التى أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابل للتقنين بسبب وجود مخالفات سابقة.

وأسفرت جهود الحملة والتى ترأسها اللواءات نائبى المدير لقطاعى الشمال والجنوب و مساعدى المدير ومأمورى وضباط المراكز والأقسام، مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، وقد أسفرت الجهود عن تنفيذ " 15 " قرارا من بينها " 5 " قرارات تعد على الأراضى الزراعية و " 10 " قرار تعد على منافع النيل بإجمالى " 3 " قيراط ، و " 12 " سهم ، " 1079 " متر وجارى استكمال تنفيذ القرارات تباعاً تنسيقاً وأجهزة المحافظة.

 

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إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بسوهاج

 

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إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بسوهاج

 

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إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بسوهاج

 

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إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بسوهاج

 

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إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بسوهاج

 

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إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بسوهاج

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