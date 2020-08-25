تعقيم وتطهير مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ استعدادا لانتخابات التجديد النصفى

كفر الشيخ - محمد سليمان

استعدت مديرية الطب البيطرى فى كفرالشيخ، لإجراء انتخابات التجديد النصفى للنقابة الفرعية للأطباء البيطريين، وذلك بمقر المديرية، والتى ستجرى تحت إشراف قضائى، وشهدت المديرية أعمال تطهير وتعقيم.

وسيختار أعضاء النقابة بالنسبة للنقابة العامة نقيبا، و3 أعضاء فوق السن، و3 أعضاء تحت السن، وعضو ممثل القطاع، كما يختار عضو النقابة، نقيب النقابة الفرعية بالمحافظة من بين 5 مرشحين، ومرشحين فوق السن، ومرشحين تحت السن .

ويتنافس على مقعد النقيب للنقابة الفرعية فى كفر الشيخ 5 مرشحين، هم نشأت عبدالبارى مصطفى علوان، ومحمد عبد المغنى محمود محمد غرابة وشهرته محمد غرابة، أحمد عبدالوهاب مسعود، وعبد الستار عبدالسلام محمد شعوط وشهرته عبد الستار شعوط، وعلاء إبراهيم عوض البنا وشهرته علاء البنا.

ويتنافس على مقعدى عضوية مجلس النقابة الفرعية فوق 15 عامًا، 6 مرشحين، هم سمية على عباس العوضي، وشهرتها سمية العوضي، ومجدى كامل عبدالله ناشد، وشهرته مجدى كامل، وهبة سمير حلمى فايد، وشهرتها هبة سمير،وأبو العباس عبدالمجيد حفنى حامد، وشهرته أبو العباس، وأيمن عوض محمود الشرقاوي، وشهرته أيمن الشرقاوي، ورشا نبيه إبراهيم شرف الدين، وشهرتها رشا نبيه.

أما بالنسبة للعضوية تحت 15 عامًا، ويتنافس على مقعديها 7 مرشحين، هم ودينا رحب بسيونى عطيان، وشهرتها دينا رجب، ومحمد الشحات عبد الفتاح محمد، وشهرته محمد الشحات، ومحمد رضا حسين محمد سعيد، وشهرته محمد رضا، ومحمد عبدالله على سعد، وشهرته محمد عبد الله، ومحمود السيد بسيونى غنيم، وشهرته محمود غنيم،والصاوى عبدالعاطى محمد محمود، وشهرته الصاوى حرب، وأميرة عبدالوهاب أحمد محمد، وشهرتها أميرة عبدالوهاب راشد.

وأكد الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، أنه تم تعقيم وتطهير اللجان التى تشهد توافد أعضاء النقابة للإدلاء بأصواتهم، وسيتم تطبيق الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات ،أثناء الإدلاء بأصواتهم.