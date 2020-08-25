تضامن بنى سويف يعلن تجهيز أول دار فى الصعيد للفتيات بلا مأوى وافتتاحها قريبا

بني سويف _ أيمن لطفي

أكدت إحسان أبوزيد، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ببني سويف، على أنه يجري حاليا الاستعدادات والتجهيزات لافتتاح دار فتيات بلا مأوى، داخل دار أيتام مركز ناصر شمال المحافظة تمهيدا لافتتاحه قريبا.

وأضافت في بيان اليوم الثلاثاء، إن الدار ستكون سعة ثلاثين فتاة وهي الأولى من نوعها التي يتم إنشاؤها على مستوي الصعيد، وسيطلق عليها "دار الأيدي الأمينة للفتيات" وذلك بالتعاون مع إحدي مؤسسات المجتمع المدني والتي تتولي إعداد التجهيزات اللازمة لافتتاح الدار، لافتة إلى تفقدها المكان المخصص للدار الجديدة برفقة صالح أحمد سيد رئيس فريق التدخل السريع بالمديرية، لمتابعة الإجراءات النهائية للتجهيزات والاحتياجات اللازمة.

يذكر أن مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع إحدي الجمعيات سلمت 30 عروسة من الفتيات اليتيمات والأولي بالرعاية بقرى المحافظة، منح لتيسير زواجهن، عبارة عن مبالغ نقدية لكل عروسة مقبلة على الزواج، بإجمالى 112 ألف جنيه لدعمهن في بناء بيت الزوجية و إدخال الفرحة والسرور عليهن على أسرهن بإتمام زفافهن، وذلك خلال إحتفالية بقاعة جمعية رعاية المؤسسات بمدينة بني سويف العاصمة، بحضور إحسان ابوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببنى سويف، وخالد شكرى مدير عام الأسرة والطفولة ببنى سويف، ومحمد سيد عبد القادر، رئيس مجلس إدارة الجمعية.