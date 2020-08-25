اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 06:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تشغيل الرنين المغناطيسى والآشعة المقطعية بالمراكز الجديدة في جامعة المنصورة

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 05:53 م
تشغيل الرنين المغناطيسى والآشعة المقطعية بالمراكز الجديدة في جامعة المنصورة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة
الدقهلية - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، المرحلة الأولى لتجهيز قسم الآشعة بالمراكز الطبية الجديدة ( مركز جراحة المخ والأعصاب – مركز جراحة العظام – مركز جراحة النسا والتوليد). وتم افتتاح تشغيل جهازى ( الرنين المغناطيسىMRI  والآشعة المقطعية CT ) ) بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة تجهيز قسم الآشعة في المراكز الطبية بأجهزة آشعة مختلفة بتكلفة إجمالية بقيمة 50 مليون جنيه .

وذلك فى إطار خطة الجامعة لتجهيز قسم الآشعة لخدمة مرضى المراكز الطبية الثلاثة الجديدة ، وتزويد القسم بأحدث أجهزة الأشعة لسرعة تشخيص الأمراض المختلفة بدقة عالية .

حضر الافتتاح الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب ، الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية ، الدكتور الشعراوى كمال مدير مستشفى الجامعة الرئيسى ، الدكتور جمال العدل ناب المدير التنفيذى لإدارة المراكز الطبية الثلاثة ، الدكتور أحمد عبد الخالق عبد الرازق رئيس قسم الأشعة التشخيصية ، الدكتور حاتم بدر رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب ، الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس قسم الهندسة الطبية بكلية الهندسة ، الدكتورة لمياء السروجى المشرف على قسم الاشعة بالمراكز الطبية ، الاستاذ أيمن زكى المدير المالى والإدارى للمراكز الطبية الثلاثة .

وأشار الدكتور أحمد عبد الخالق أنه تم افتتاح تشغيل جهاز الرنين المغناطيسى وهو أحدث جهاز قوى المجال 1.5 تسلا يتميز بفتحة كبيرة لفحص المرضى ذوى الحجم الكبير والوزن الزائد ويتميز الجهاز بسرعة الفحص والدقة العالية ، وقد تم تزويد الجهاز بالتقنيات الحديثة لفحص أمراض الجهاز العصبى والعمود الفقرى والجهاز الحركى وأمراض النساء وهذه التقنيات تشمل (التصوير بالانتشار – التصوير بالتروية – التصوير الكيميائى - تصوير شرايين المخ ) وهذه الخواص الحديثة تساعد فى التشخيص المبكر لجلطات المخ وتحديد أنواع أورام المخ ومساعدة الجراح فى نوع العملية وطريق الوصول للورم بدقة متناهية .

كما يستخدم الجهاز فى تشخيص التصلب المتعدد وأمراض الشيخوخة والتشخيص المبكر للانزلاق الغضروفى والحبل الشوكى ويمكن عمل مسح شامل للجسم للتشخيص المبكر لمدى انتشار الأورام السرطانية والثانويات ويستخدم كذلك للكشف المبكر للمراحل الأولى لغضروف الركبة وتيبس مفصل الكتف .

كما تم افتتاح تشغيل جهاز الاشعة المقطعية 128 مقطع وهو أحدث جيل من أجهزة التشخيص وفائق السرعة وذو درجة وضوح كبيرة للصورة وله قدرة على تصوير جميع أجزاء الجسم فى ثوان معدودة ويستخدم فى تصوير العظام المختلفة وشرايين القلب والجسم وتم تزويد الجهاز بتقنيات حديثة لتقليل كمية الأشعة التى يتعرض لها المريض 

وأضاف: تم توصيل الأجهزة بنظام الباكس فى اطار تحول الجامعة الى الاعتماد على الأنظمة الرقمية فى المجال الطبي

 

 


الدقهلية

أخبار الجامعات

جامعة المنصورة

مستشفيات جامعة المنصورة

تجهيز قسم الاشعة

المراكز الطبية الجديدة

رئيس جامعة المنصورة

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة