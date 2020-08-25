تشغيل الرنين المغناطيسى والآشعة المقطعية بالمراكز الجديدة في جامعة المنصورة

الدقهلية - شريف الديب

افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، المرحلة الأولى لتجهيز قسم الآشعة بالمراكز الطبية الجديدة ( مركز جراحة المخ والأعصاب – مركز جراحة العظام – مركز جراحة النسا والتوليد). وتم افتتاح تشغيل جهازى ( الرنين المغناطيسىMRI والآشعة المقطعية CT ) ) بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة تجهيز قسم الآشعة في المراكز الطبية بأجهزة آشعة مختلفة بتكلفة إجمالية بقيمة 50 مليون جنيه .

وذلك فى إطار خطة الجامعة لتجهيز قسم الآشعة لخدمة مرضى المراكز الطبية الثلاثة الجديدة ، وتزويد القسم بأحدث أجهزة الأشعة لسرعة تشخيص الأمراض المختلفة بدقة عالية .

حضر الافتتاح الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب ، الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية ، الدكتور الشعراوى كمال مدير مستشفى الجامعة الرئيسى ، الدكتور جمال العدل ناب المدير التنفيذى لإدارة المراكز الطبية الثلاثة ، الدكتور أحمد عبد الخالق عبد الرازق رئيس قسم الأشعة التشخيصية ، الدكتور حاتم بدر رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب ، الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس قسم الهندسة الطبية بكلية الهندسة ، الدكتورة لمياء السروجى المشرف على قسم الاشعة بالمراكز الطبية ، الاستاذ أيمن زكى المدير المالى والإدارى للمراكز الطبية الثلاثة .

وأشار الدكتور أحمد عبد الخالق أنه تم افتتاح تشغيل جهاز الرنين المغناطيسى وهو أحدث جهاز قوى المجال 1.5 تسلا يتميز بفتحة كبيرة لفحص المرضى ذوى الحجم الكبير والوزن الزائد ويتميز الجهاز بسرعة الفحص والدقة العالية ، وقد تم تزويد الجهاز بالتقنيات الحديثة لفحص أمراض الجهاز العصبى والعمود الفقرى والجهاز الحركى وأمراض النساء وهذه التقنيات تشمل (التصوير بالانتشار – التصوير بالتروية – التصوير الكيميائى - تصوير شرايين المخ ) وهذه الخواص الحديثة تساعد فى التشخيص المبكر لجلطات المخ وتحديد أنواع أورام المخ ومساعدة الجراح فى نوع العملية وطريق الوصول للورم بدقة متناهية .

كما يستخدم الجهاز فى تشخيص التصلب المتعدد وأمراض الشيخوخة والتشخيص المبكر للانزلاق الغضروفى والحبل الشوكى ويمكن عمل مسح شامل للجسم للتشخيص المبكر لمدى انتشار الأورام السرطانية والثانويات ويستخدم كذلك للكشف المبكر للمراحل الأولى لغضروف الركبة وتيبس مفصل الكتف .

كما تم افتتاح تشغيل جهاز الاشعة المقطعية 128 مقطع وهو أحدث جيل من أجهزة التشخيص وفائق السرعة وذو درجة وضوح كبيرة للصورة وله قدرة على تصوير جميع أجزاء الجسم فى ثوان معدودة ويستخدم فى تصوير العظام المختلفة وشرايين القلب والجسم وتم تزويد الجهاز بتقنيات حديثة لتقليل كمية الأشعة التى يتعرض لها المريض

وأضاف: تم توصيل الأجهزة بنظام الباكس فى اطار تحول الجامعة الى الاعتماد على الأنظمة الرقمية فى المجال الطبي