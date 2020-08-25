تسجيل لقاح كورونا الروسى الثانى "فيكتور" بحلول أكتوبر وإنتاجه فى نوفمبر

كتبت أمل علام

كشف الدكتور رينات ماكسوتوف مدير مركز فيكتورVektor الروسى لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية أن لقاحه المضاد لفيروس كورونا أثبت فاعليته فى الاختبارات قبل السريرية، وأن جميع المشاركين في التجارب يشعرون بصحة جيدة، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

وأضاف رينات ماكسوتوف أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا، الذى طوره مركز فيكتور أثبت كفاءته العالية خلال التجارب قبل السريرية، ويخضع الآن لتجارب سريرية، مضيفًا أن المركز أحال تقريرين مؤقتين حول نتائج المرحلة الأولى من التجارب إلى وزارة الصحة.

وقالت هيئة الرقابة الصحية فى روسيا إن الاختبارات السريرية للقاح ستنتهى فى سبتمبر، ومن المقرر تسجيل اللقاح فى أكتوبر 2020، وبدء الإنتاج الضخم فى نوفمبر.

وأشار رينات ماكسوتوف إلى أن جميع المشاركين فى التجارب بصحة جيدة، موضحا أنه تم تلقيح المتطوع الأول للمرة الثانية وغادر المستشفى بعد 21 يوما، الآن نراقب حالته فى نظام العيادات الخارجية، وسيزور المستشفى فى غضون 3 و6 و9 أشهر.

وأشارت الوكالة إلى أنه فى 11 أغسطس سجلت روسيا أول لقاح فى العالم ضد فيروس كورونا الجديد، تم تطوير اللقاح، الذى أطلق عليه اسم سبوتنيك Sputnik V، من قبل مركز أبحاث "Gamalei" الوطنى لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، التابع لوزارة الصحة الروسية، وتم الانتهاء من التجارب السريرية بنجاح في يونيو ويوليو، أعلنت وزارة الصحة الروسية في 15 أغسطس عن بدء إنتاج اللقاح.