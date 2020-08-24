بروفيسور بريطانى: كورونا لن يتم القضاء عليه بالتطعيم وسيحتاج لقاحات منتظمة

كتبت أمل علام

حذر البروفيسور مارك وولبورت، كبير المستشارين العلميين السابق ببريطانيا، من أن فيروس كورونا سيكون في بريطانيا إلى الأبد وسيحتاج الناس إلى لقاحات منتظمة، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "The Sun"البريطانية.



مع الملكة اليزابيث

قال السير مارك وولبورت، من لندن، والذى منحته الملكة اليزابيث وسام فارس في قصر باكنجهام عام 2009، وهو عضو فى المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية لحالات الطوارئ (Sage)، إنه سيتم استخدام المزيد من التدابير المستهدفة بدلاً من الإغلاق العام، مضيفا "هذا الفيروس سيبقى معنا إلى الأبد بشكل أو بآخر ومن المؤكد أنه سيتطلب تطعيمات منتظمة".

وأشار، إلى أن الوباء سيتم التحكم فيه عن طريق التطعيم العالمى، لكنه "لن يكون مرضا مثل الجدري يمكن القضاء عليه بالتطعيم".



منظمة الصحة العالمية تقول ان كورونا قد يستمر عامين

يأتي تحذير وولبورت، بعد أن قال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، أن الفيروس قد يستمر لمدة عامين آخرين، حيث قارن تيدروس، الفيروس مع جائحة الإنفلونزا الإسبانية، عام 1918 التى استغرقت "عامين لإيقافها".

وقال: "في وضعنا الآن مع المزيد من التكنولوجيا، وبالطبع مع المزيد من الاتصال، فإن الفيروس لديه فرصة أفضل في الانتشار، ويمكنه التحرك بسرعة لأننا أكثر ارتباطًا الآن، لكن في الوقت نفسه، قال لدينا أيضًا التكنولوجيا والمعرفة لإيقافه.

وحث تيدروس، البلدان على الانخراط في "الوحدة الوطنية" و "التضامن العالمي" ، حيث استمرت حالات الإصابة بفيروس كورونا فى المملكة المتحدة فى الارتفاع، ولكنها تباطأت منذ ذروتها في أبريل.

وأكدت الصحيفة، أنه تم الإبلاغ عن إصابة أكثر من 23 مليون شخص مصاب بفيروس كورونا على مستوى العالم منذ تحديده لأول مرة في الصين العام الماضى، وتوفي حوالى 800 ألف شخص، وفقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، تتصدر الولايات المتحدة العالم بـ 5.6 مليون حالة مؤكدة، وأكثر من 174 ألف حالة وفاة.

قالت منظمة الصحة العالمية، إن منطقة البلقان هى "نقطة ساخنة لفيروس كورونا Covid-19.