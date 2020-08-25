اليوم السابع
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تسجيل فنار رأس غارب بالبحر الأحمر بهيئة الآثار تمهيدا لإدراجه كمزار سياحى..صور

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 09:23 م
تسجيل فنار رأس غارب بالبحر الأحمر بهيئة الآثار تمهيدا لإدراجه كمزار سياحى..صور فنار غارب
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت محافظة البحر الأحمر، أن قد تم تسجيل فنار غارب ضمن الهيئة العامة للآثار باعتباره مبنى اثرى تم ببنائه عام 1807 ميلادية، وأوضحت محافظة البحر الأحمر، أن فنار رأس غارب يعد من أهم معالم المدينة وأبرزها وترجع أهميته أنه موقع أثرى مميز، وما يميزه أكثر أن المهندس الذى شيده هو غوستاف إيفل الذى شيد برج إيفل بباريس، وذلك بأوامر من الخديوى إسماعيل لتنظيم حركة الملاحة بالبحر الأحمر .

وأشارت محافظة البحر الأحمر فى بيان لها إلى أن سيتم مخاطبة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار المصرية لدراسة تطوير وإدراج فنار غارب كمزار سياحى باعتباره أقدم فنار قائم فى العالم، لكى يخدم أهالى المدينة ويحقق حلم أهالى وشباب مدينة رأس غارب الذى طال سنوات .

الجدير بالذكر أن فنار رأس غارب يحيطه بناء دائرى من الأحجار الصابونية، ويشغل هذا البناء الدائرى مجموعة من الغرف المجهزة لساكنى الفنار من الفنيين القائمين على تشغيله ومنها غرفة مأمور الفنار، وغرف للماكينات والمعدات وغرفة الطعام وغرف الحراسة ويتوسط البناء الدائرى برج الفنار وأنه شيد على 3 محاور مقامة على سوست، وذلك لمقاومة أى اهتزازات أرضية محتملة بالمنطقة ويبلغ ارتفاع الفنار نحو 50 مترًا من سطح الأرض أى ما يقارب مبنى بارتفاع 16 طابقا وخامة تصنيعه بالكامل من الحديد الأحمر.

 

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