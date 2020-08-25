ترامب يصف بايدن بـ"المجنون" بسبب كورونا ويحذر من إغلاق البلاد مرة أخرى

كتب محمد شعلان

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منافسه في الانتخابات جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي، بـ"المجنون"، بسبب تصريحاته في إحدى مؤتمراته الانتخابية، بأنه سيقوم بإغلاق البلاد مرة أخرى لمواجهة أزمة كورونا، وغرد ترامب على حسابه بـ "تويتر"، قائلا: "قال جو بايدن إنه سيغلق البلاد مرة أخرى. هذا جنون! لدينا نمو قياسي في الوظائف وسوق أسهم مزدهرة، لكن جو سينهي كل ذلك ويغلقه بالكامل. سخيف".



ترامب على تويتر

وكان قد أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن ثقته بأنه سيكون من الممكن التخلص من وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بغض النظر عن هل سيظهر لقاح ضد المرض فى الولايات المتحدة، أم لن يظهر.

وقال ترامب، في حديث أمام مؤيديه في ولاية كارولينا الشمالية: "سنتخلص من هذا الفيروس، وهو ما سيحدث حتما، وسيحدث هذا بشكل أسرع مما يعتقده الناس، سواء مع اللقاحات أو بدونها. فهذا الأمر يجري الآن"، وأشار إلى أن بلاده تشهد حاليا المرحلة الأخيرة من اختبار لقاح ضد فيروس كورونا.

وذكر ترامب أن اللقاح "قد يظهر قبل نهاية العام الجاري أو قبل ذلك بكثير"، وأكد الرئيس الأمريكي: "معا سنتغلب على الفيروس"، وذلك وفق "روسيا اليوم".

في وقت سابق، رفض أعضاء مجموعة عمل البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا، مرات عديدة، ما صرح به الرئيس ترامب، بأن فيروس كورونا "يمكن أن يتلاشى تدريجيا".

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من تفشى وباء كورونا، حيث سجلت أكثر من 5 ملايين اصابة بالفيروس، لتحتل المركز الأول عالميا فى تسجيل الاصابات، وذلك تسجل الولايات المتحدة معدلات وفاة مرتفعة بسبب هذا الفيروس.

وعلى جانب آخر، رفض الدكتور ستيفن هان رئيس مفوض هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA، انتقادات الرئيس دونالد ترامب بأن العاملين بالهيئة يحاولون تأخير لقاح فيروس كورونا، موضحا أنه واثق تمامًا من أن العاملين فى الهيئة يركزون فقط على مصالح الشعب الأمريكى خلال جائحة فيروس كورونا، وفقا لموقع FDA.