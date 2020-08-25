ولم تسجل الوزارة أي حالات إصابة أو وفاة محلية لليوم الرابع على التوالي، مشيرة إلى تعافي 3229 حالة بينما لايزال هناك 115 شخصا في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.