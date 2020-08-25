بانكوك (أ ش أ)

سجلت تايلاند خمس حالات إصابة وافدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ولم تسجل أي وفيات أو إصابات محلية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض فى البلاد إلى 3 آلاف و402 حالة توفي منها 58، ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عن تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة (كوفيد-19)، قوله "إن الإصابات الجديدة لمواطنين عائدين من الولايات المتحدة وتركيا وعمان وإندونيسيا وتم اكتشاف إصابتهم في الحجر الصحي".