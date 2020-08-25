اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 06:31 م
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برلمان روسيا يأمر بالتحقيق فى احتمال وجود صلة أجنبية بالتسمم المزعوم لنافالنى

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 06:02 م
برلمان روسيا يأمر بالتحقيق فى احتمال وجود صلة أجنبية بالتسمم المزعوم لنافالنى نافالنى
رويترز

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كلف رئيس مجلس النواب الروسي "الدوما" اليوم الثلاثاء، إحدى لجانه بالتحقيق لمعرفة إن كانت قوات أجنبية مسؤولة عن التسمم المزعوم للمعارض أليكسي نافالني بهدف إشعال التوترات في روسيا.

وقال فيتسلاف فولودين في بيان "سيتم توجيه لجنة الأمن بمجلس الدوما لتحليل ما حدث من أجل فهم إذا كانت تلك محاولة من دول أجنبية للإضرار بصحة مواطن روسي لإشعال التوترات داخل روسيا، وأيضا صياغة اتهامات جديدة ضد بلدنا".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال الكرملين إنه لا يرى حاجة الآن للتحقيق في الملابسات التي أدت للمرض الشديد لنافالني وإن التشخيص المبدئي لمستشفى ألماني بحدوث تسمم ليس حاسما".


نافالنى

روسيا

الدوما

برلمان روسيا

اخبار روسيا

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