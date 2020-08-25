برلمان روسيا يأمر بالتحقيق فى احتمال وجود صلة أجنبية بالتسمم المزعوم لنافالنى

رويترز

كلف رئيس مجلس النواب الروسي "الدوما" اليوم الثلاثاء، إحدى لجانه بالتحقيق لمعرفة إن كانت قوات أجنبية مسؤولة عن التسمم المزعوم للمعارض أليكسي نافالني بهدف إشعال التوترات في روسيا.

وقال فيتسلاف فولودين في بيان "سيتم توجيه لجنة الأمن بمجلس الدوما لتحليل ما حدث من أجل فهم إذا كانت تلك محاولة من دول أجنبية للإضرار بصحة مواطن روسي لإشعال التوترات داخل روسيا، وأيضا صياغة اتهامات جديدة ضد بلدنا".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال الكرملين إنه لا يرى حاجة الآن للتحقيق في الملابسات التي أدت للمرض الشديد لنافالني وإن التشخيص المبدئي لمستشفى ألماني بحدوث تسمم ليس حاسما".