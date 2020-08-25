بدء اجتماعات رئيسا وزراء السودان وإثيوبيا فى الخرطوم

وكالات

بدأت بمجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، المباحثات الثنائية السودانية الأثيوبية، حيث رأس الجانب السودانى، رئيس الوزراء الدكتورعبدالله حمدوك، ومشاركة وزراء شؤون مجلس الوزراء، الخارجية، الثقافة والإعلام، والطاقة والتعدين، الرى والموارد المائية، فيما رأس الجانب الإثيوبى الدكتور آبى أحمد، رئيس الوزراء الاثيوبى بمشاركة وزراء الخارجية ، الدفاع والرى.

ونقلت وكالة أنباء السودان، أنه يتوقع أن تتناول المباحثات عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، تجدر الإشارة الى أن البيان الختامى المشترك سيكون بقاعة الصداقة لاحقا.

وكان رئيس وزراء إثيوبيا وصل مطار الخرطوم الدولى صباح اليوم، فى زيارة للبلاد تستغرق يوماً واحداً لتقوية العلاقات ذات الجذور المتعددة بين السودان واثيوبيا، وكان فى استقباله بالمطار رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة .

وكان السفيرالاثيوبي الجديد لدى الخرطوم، يبلتال أميرو قال ، إن زيارة رئيس الوزراء للسودان سيتم خلالها عقد لقاءات مع القيادات السودانية حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وأشار السفير الى ان الزيارة تصب في إتجاه تعزيزالعلاقات بين البلدين و تعضد العلاقات الثنائية وتعظم الأدوارالمتبادلة بين البلدين والشعبين.