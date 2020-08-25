إسلام أباد (أ ش أ)

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 293 ألفا و711 حالة بعد تسجيل 450 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد بلغت 6 آلاف و250 حالة بعد تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، في حين بلغ إجمالي عدد المتعافين 278 ألفا و425 شخصا.