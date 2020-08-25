انطلاق المرحلة الثانية من التجارب السريرية على لقاح أكسفورد بالهند اليوم

كتبت هند عادل

تنطلق اليوم المرحلة الثانية من التجربة السريرية البشرية لمرشح لقاح أكسفورد COVID-19 في الهند من قبل معهد أمصال الهند (SII) ومقره بيون ، حيث ستبدأ الدراسة العشوائية الخاضعة للرقابة والمراقب العمياء لتحديد سلامة ومناعة `` كوفيشيلد '' على البالغين الهنود الأصحاء في كلية الطب بهاراتي فيديابيث ومستشفى في بيون.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news أبرم معهد أمصال الهند شراكة مع شركة الأدوية البريطانية السويدية استرازينيكا لتصنيع لقاح كورونا المرشح ، الذي طورته جامعة أكسفورد.

يأتي ذلك بعد الحصول على جميع الموافقات من المنظمة المركزية لمراقبة معايير الأدوية وستبدأ عملية التجارب السريرية البشرية في كلية الطب بهاراتي فيديابيث التي تعتبر جامعة والمستشفى اعتبارًا من اليوم 25 أغسطس.

كاستجابة تنظيمية سريعة ، أعطى المراقب العام للأدوية في الهند (DCGI) في 3 أغسطس إشارة إلى معهد أمصال الهند لإجراء المرحلة الثانية والثالثة من التجارب السريرية البشرية لمرشح لقاح أكسفورد COVID-19 ، من المحتمل أن يشارك حوالي 1600 شخص فوق 18 عامًا في التجارب.

لتقديم اللقاح ، وقع معهد أمصال الهندأكبر صانع للقاحات في العالم من حيث عدد الجرعات المنتجة والمباعة ، اتفاقية لتصنيع اللقاح المحتمل الذي طوره معهد جينر (جامعة أكسفورد) بالتعاون مع شركة الأدوية البريطانية السويدية AstraZeneca.

وقالت مصادر إن النتائج الأولية للمرحلتين الأوليين من تجارب اللقاح التي أجريت في خمسة مواقع تجريبية في المملكة المتحدة أظهرت أن اللقاح يتمتع بملف تعريف أمان مقبول ويعزز استجابات الأجسام المضادة المتزايدة.