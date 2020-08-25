اليوم السابع
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انتهاء أزمة إضافة الــ2% لطلاب الثانوية العامة بشمال سيناء على نظام التنسيق

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 07:01 ص
انتهاء أزمة إضافة الــ2% لطلاب الثانوية العامة بشمال سيناء على نظام التنسيق صورة أرشيفية _ محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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انتهت مشكلة إضافة الـ 2 ‎%‎ لدرجات التنسيق لطلبة الثانوية العامة بشمال سيناء، التى أقرها مجلس الوزراء لأبناء المحافظة، وأكد الطلاب أن المشكلة تم حلها، مشيرين أنهم أثناء القيام بإستكمال إجراءات تنسيق المرحلة الأولى ظهرت لهم النسبة المخصصة لأبناء شمال سيناء.

 

وكان الطلاب فوجئوا بعدم إدراج الـ 2‎%‎ على منظومة  التنسيق الإلكترونية، وطالبوا بسرعة إصلاح منظومة التنسيق لتتيح للطالب هذه النسبة التى أقرتها لهم الحكومة ولَم يجدوها مفعلة خلال قيامهم بعملية التنسيق إلكترونيا.

 

وتلقى اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، شكاوى متواصلة من أولياء الأمور يطالبون بسرعة إضافة الـ 2%‎، وعلى الفورتم التواصل مع التعليم العالى وحل الاشكالية وسرعة تداركها، لافتا أنها صدرت وهذا حق لكل طالب بشمال سيناء نظرا لظروف المحافظة.

 

وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء، فى بيان لها موافقة مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بواقع 2 % للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسى 2019 / 2020 بمحافظة شمال سيناء .

 

وأوضح البيان أن شرط الإستفادة ان تكون الإقامة الفعلية للطالب وولى أمره قبل أداء الامتحانات بمحافظة شمال سيناء، ويتم إثبات ذلك من خلال بطاقة الرقم القومي لهما.

 

وقال سلامة الرقيعى عضو مجلس النواب بشمال سيناء، إن وفدا من نواب المحافظة قدموا شكوى مساء أمس لوزير التعليم العالى، وتم إنهاء المشكلة بنزول النسبة على نظام التنسيق خلال الساعات القليلة الماضية.

 


شمال سيناء

تنسيق المرحلة الاولى

الثانوية العامة

اخبار مصر

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