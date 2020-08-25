اليوم السابع
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النيابة تطلب تحريات المباحث حول ضبط تشكيل عصابى لسرقة التكاتك بعين شمس

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 04:37 م
النيابة تطلب تحريات المباحث حول ضبط تشكيل عصابى لسرقة التكاتك بعين شمس توك توك_ارشيفية
كتب ـ عبد الله محمود

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طلبت نيابة عين شمس، سرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول واقعة ضبط عاطلين، كونوا فيما بينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة التكاتك، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة قسم شرطة عين شمس مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وكانت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية اثناء سيرهم بتوك توك مسروق بأحد شوارع عين شمس.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس مفاده ضبط عاطلَين "لهما معلومات جنائية، حال استقلالهما مركبة "توك توك " وسيرهما عكس الاتجاه.

بمناقشتهما عن مصدر المركبة المضبوطة بحوزتهما أقرا بسرقتها من دائرة قسم شرطة المطرية بأسلوب "توصيل الأسلاك" "مبلغ بسرقتها"، كما أضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" ، وإعترفا بإرتكاب واقعة سرقة مركبة "توك توك" أخرى بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط المركبة الثانية المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة سكنهما، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المركبتان وإتهموهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.


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