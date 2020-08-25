اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 11:34 م
خالد صلاح
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النفط يرتفع لأعلى مستوياته فى 5 أشهر مع قيام منتجين أمريكيين بخفض الإنتاج

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 10:02 م
النفط يرتفع لأعلى مستوياته فى 5 أشهر مع قيام منتجين أمريكيين بخفض الإنتاج النفط الأمريكى
رويترز

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ارتفعت أسعار النفط، إلى أعلى مستوياتها فى خمسة أشهر اليوم الثلاثاء، مع قيام منتجين أمريكيين بوقف معظم الانتاج من الحقول البحرية فى خليج المكسيك، قبيل الإعصار لورا، رغم أن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى آسيا وأوروبا قيًد المكاسب.
 
وأنهت عقود خام برنت القياسى العالمى، لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 73 سنتا، أو 1.6 بالمئة، لتسجل عند التسوية 45.86 دولار للبرميل.
 
وصعدت عقود خام القياس الأمريكى غرب تكساس الوسيط 73 سنتا، أو 1.7 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 43.35 دولار للبرميل.
 
وهذا هو أعلى مستوى إغلاق للخامين القياسيين كليهما منذ الخامس من مارس، اليوم السابق على فشل السعودية وروسيا فى الإتفاق على خطة جديدة لخفض الإنتاج وقبل حوالى أسبوع من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 جائحة.
 
وتلقى النفط دعما، أيضا بعد أن أكد مسؤلوون تجاريون أمريكيون وصينيون مجددا التزام البلدين باتفاق المرحلة الأولى للتجارة بين أكبر اقتصادين فى العالم.
 
وتنتظر الأسواق، أحدث بيانات بشأن مخزونات النفط الخام فى الولايات المتحدة والتى ستصدر عن معهد البترول الأمريكى فى وقت لاحق اليوم ومن إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء.
 
ويتوقع محللون استطلعت رويترز، آراءهم أن مخزونات النفط الأمريكية سجلت الأسبوع الماضى خامس هبوط أسبوعى على التوالي.
 

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اسعار النفط

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النفط الامريكى

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