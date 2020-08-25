اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 11:35 م
خالد صلاح
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المغرب: تسجيل 1276 إصابة جديدة بكورونا و815 حالة شفاء خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 10:35 م
المغرب: تسجيل 1276 إصابة جديدة بكورونا و815 حالة شفاء خلال 24 ساعة محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1276 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 54.528 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية، بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1747642 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 35 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 955 حالة، وتسجيل 815 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 38293 حالة.  


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