المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بترويج الهيروين في مصر القديمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكري، بمعاقبة المتهم "خالد.ر" بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بترويج مخدر الهيروين بمصر القديمة، وصدر الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري و أسامة محمد، وأمانة سر ياسر عبد العاطي و عبد المسيح فل.

وأسندت النيابة للمتهم فى القضية رقم 2567 لسنة 2020 جنايات مصر القديمة، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الإتجار.

وشهد معاون مباحث قسم مصر القديمة، أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم، توجه للمكان الذي أيقن تواجده فيه، وأبصر المتهم يقوم بعملية ترويج المواد المخدرة فقام بضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على لفافات لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته، والهاتف المحمول لسهولة التواصل مع عملائه.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات، على أن يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.