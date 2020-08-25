المؤبد لكهربائى لإدارته مصنع لإنتاج المواد المخدرة بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، كهربائى لحام، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه والمصادرة والمصاريف، ، لإدارته مصنع لإنتاج المواد المخدرة بدائرة مركز بلبيس، وضبط داخل المصنع 11 كيلو هيروين وبندقية و20 طلقة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وسكرتارية يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 42311 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة بلبيس، ليوم 15 أكتوبر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات سرية للمقدم عمرو على" رئيس مكافحة مخدرات بلبيس، عن قيام " أحمد ع س ع د"54 سنة لحام كهرباء مقيم القاهرة، بإدارة مصنع لإنتاج مخدر الهيروين، بدائرة مركز بلبيس، والإتجار فيها على نطاق واسع بنظام الجملة ، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص للدفاع عن نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة قوات الأمن تم استهدافه، "داخل منزل بطريق "بلبيس/العاشر" دائرة مركز شرطة بيلبيس وبحوزته" ( بندقية آلية عيار 7,62x39مم وبخزينتها 20 طلقة نارية من ذات العيار و مبلغ مالى ، هاتف محمول.

وضُبط بداخل المنزل كمية من مخدر الهيروين المعد للبيع والمواد والأدوات المستخدمة فى التصنيع، وتم ضبط 40 أسطوانة حجرية دائرة لمخدر الهيروين "مصنعة معدة للبيع" وزنت 10 كيلو جرام ، و36 كيس بلاستيك شفاف محكم الغلق بداخل كل منهم كمية من مسحوق أبيض اللون، وكيس بلاستيك شفاف بداخله كمية من الأحجار مختلفة الأشكال والأحجام تستخدم فى تصنيع المواد المخدرة ، و3 براميل كبيرة الحجم بداخل كل منها كيس بلاستيك يحوى بداخله مادة بيضاء " بودرة "تستخدم فى تصنيع مخدر الهيروين ، وعدد كبير من العبوات تحوى على كميات كبيرة من المواد والسوائل الكيميائية المجهولة تستخدم فى تصنيع مخدر الهيروين.

تحفظت أجهزة الأمن على العدد والأدوات والماكينات المستخدمة فى عملية تصنيع المواد المخدرة ، وكمية من المستلزمات المستخدمة فى عملية تعبئة وتغليف المواد المخدرة، ووتم إحالته إلي نيابة جنوب الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.