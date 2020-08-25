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الكهرباء: التقديم على العدادات الكودية لا يعنى التوقف عن سداد "الممارسة"

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 06:00 ص
الكهرباء: التقديم على العدادات الكودية لا يعنى التوقف عن سداد "الممارسة" الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء و الطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المواطن الذى يتقدم بطلب للتحويل من المحاسبة من نظام الممارسة لتركيب العدادات مسبوقة الدفع يجب أن يستمر في سداد قيمة الغرامة الشهرية "الممارسة"، التى يتم تحديدها له من قبل مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التقديم على طلب تركيب عداد كودى لا يعنى التوقف عن سداد قيمة الممارسة، لافتا إلى أن هذه القيمة المالية التي يتم تحصيلها من المخالفين عبارة عن تقدير جذافى لمعدل استهلاك الكهرباء لدى هولاء المواطنين.

وأوضح حمزة، أن عدم سداد قيمة الممارسة التى تعتبر محضر سرقة تيار يعرض المواطن لغرامات مالية كبيرة نتيجة عدم الالتزام بسداد قيمة هذه المحاض، متابعا: التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العداد الكودى مسبوق الدفع لا يعتبر سند قانونى لملكية العقار المخالف لقواعد المحليات، موكدا أن الهدف من تركيبه هو المحاسبة المالية الدقيقة التى تصب فى مصلحة المواطن والدولة معا. ​  


الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

العداد الكودى

وزاره الكهرباء

اليوم السابع بلس

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