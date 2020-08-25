اليوم السابع
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الكنيسة الأسقفية تجهز حضاناتها للتوافق مع الإجراءات الاحترازية

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 04:04 م
الكنيسة الأسقفية تجهز حضاناتها للتوافق مع الإجراءات الاحترازية حضانات
كتب مايكل فارس

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بدأت مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية "الابسكوكير"، التابعة للكنيسة الأسقفية، فى تجهيز حضانات المؤسسة لتلبية الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كل احتياطات السلامة وتلبية الاشتراطات الصحية الواردة من وزارة التضامن الاجتماعى، لتوفير بيئة صحية آمنة عند إعادة استقبال الأطفال بالحضانات، بالإضافة إلى لعمل على تزويد الحضانات بالمعينات التربوية والتعليمية التى تساعد المُعلمات على تحسين جودة الأنشطة المقدمة بالحضانات والارتقاء بالبيئة التربوية للعمل مع الاطفال.  
 
وقالت الكنيسة الأسقفية فى بيان لها، تدير المؤسسة حضانات غير نظامية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والسويس، تسعى الحضانات إلى تأهيل الأطفال تحت سن خمس سنوات للالتحاق بالحضانات النظامية بالمدارس الابتدائية ومرحلة التعليم الابتدائى، إذ تسعى مؤسسة الرعاية الاسقفية للخدمات الاجتماعية للعمل على دعم المجتمعات للحصول على حقوقها الأساسية من خلال برامج تنموية وتربوية ذات جودة بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات غير حكومية بالمجتمعات المستهدفة.   
 
الجدير بالذكر، أن مؤسسة الرعاية الأسقفية نظمت لقاءات توعية بشأن التغذية الصحية و تعزيز المناعة  وذلك بالتعاون مع إدارة المنطقة الطبية بمدينة السلام مع إتباع إجراءات التباعد الاجتماعي حيث كان متوسط حضور السيدات ما بين 6 إلى 7 سيدات فى كل لقاء  ويعمل برنامج تحسين الصحة بالمؤسسة على رفع التوعية الصحية للأمهات بشأن ممارسة التغذية السليمة للأطفال وتقديم خدمات الفحوصات والتحاليل الطبية للأطفال و تقديم علاج ووجبات تغذية للأطفال للتقليل من أمراض الأنيميا و الديدان المعوية و سوء التغذية.
 
تعتبر مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية، الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز و مؤسسات التنمية و الخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية فى مصر، فى العام 2003 م تم تسجيل المؤسسة بشكل رسمى بوزارة التضامن الاجتماعى.
 
 

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