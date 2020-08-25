اليوم السابع
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القبض على أب بتهمة اغتصاب ابنته لمدة 3 سنوات فى المنوفية

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 11:57 م
القبض على أب بتهمة اغتصاب ابنته لمدة 3 سنوات فى المنوفية اغتصاب-ارشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت مديرية أمن المنوفية، من القبض على أب اغتصب ابنته الطفلة لمدة 3 سنوات فى مدينة سرس الليان، وتم تحرير محضر بالواقعة بدائرة القسم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بالقبض على أب اغتصب ابنته الطفلة لمدة 3 سنوات فى مدينة سرس الليان، واعترف الأب بارتكاب الواقعة فى التحقيقات، خاصة مع تعرض الابنة للإيذاء نتيجة الاعتداء الجنسى عليها والذى قام به الأب، والطفلة من مواليد عام 2005 ومقيمة بمدينة سرس الليان .

 

وباشرت نيابة منوف بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، تحقيقاتها فى واقعة أغتصاب أب لابنته الطفلة والبالغ عمرها 15 سنة، لمدة 3 سنوات فى مدينة سرس الليان بالمحافظة بعد ضبط الأب .

 

 


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