اليوم السابع
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الصخور تغلق مداخل البيوت فى هايتى بعد مرور العاصفة "لورا".. فيديو

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 05:43 م
الصخور تغلق مداخل البيوت فى هايتى بعد مرور العاصفة "لورا".. فيديو الوضع فى هايتى
كتب ـ محمد شعلان

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عرضت صحيفة الإندبندنت البريطانية، فيديو لمشهد المنازل في شوارع بورت أو برنس عاصمة هايتي بالكاريبي التي غمرتها المياه، بعد مرور العاصفة الاستوائية لورا عليها والتي تسببت في مصرع خمسة أشخاص على الأقل، وأظهرت الفيديوهات السكان وهم يسيرون في المياه ويحاولون فتح طريق لدخول البيوت بعد أن تراكمت الصخور خارج المنازل.

وكان قد قال المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير، إن العاصفة المدارية لورا تحدث أمطارا غزيرة فى جمهورية الدومينيكان، وأوضح المركز، أنه رصد لورا على بعد 40 كيلومترا تقريبا من العاصمة سانتو دومينجو مصحوبا برياح سرعتها 80 كيلومترا فى الساعة.

الوضع فى هايتى
الوضع فى هايتى

 

وعلى جانب آخر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين ، حالة الطوارئ في ولاية تكساس، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن العواصف الاستوائية "ماركو ولورا" التي بدأت في 23 أغسطس 2020 ولا تزال مستمرة، وفق ما نشرت وكالة واس.

 

وبحسب بيانٍ صادر عن البيت الأبيض، يخوّل إجراء الرئيس الأمريكي، وزارة الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، لتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة ومختلف تدابير الطوارئ المصرّح بها.


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