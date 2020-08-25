الصحة البلجيكية تعلن انخفاض جميع مؤشرات كورونا فى البلاد ملحوظ

كتب أحمد علوى

كشفت التقارير الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، من قبل معهد الصحة البلجيكى Sciensano، تراجع ملحوظ لجميع مؤشرات فيروس كورونا فى بلجيكا.

وللمرة الأولى منذ عدة أسابيع، انخفضت الوفيات بنسبة 23% بمتوسط ​​يومى قدره 7.3 حالة خلال الفترة بين 15 و21 أغسطس، ارتفع العدد الإجمالى للوفيات منذ بداية الأزمة، البالغ 9996، بأربع وفيات أكثر من العدد المعلن يوم الاثنين.

ولليوم التاسع على التوالى، شهدت حالات الإصابة الجديدة بـ كوفيد-19 إنخفاضًا، حيث سجلت البلاد فى المتوسط ​​473.3 حالة إيجابية جديدة يوميًا خلال فترة الأيام السبعة الأخيرة بحسب بيانات Sciensano، وهو أقل بنسبة 15% من متوسط ​​الأسبوع السابق. ليصل إجمالى الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 إلى 82092 منذ بداية الأزمة.

ويتعلق الانخفاض الجديد أيضًا بدخول المستشفيات، والذى كان متوسطه 27.9 يوميًا بين 15 و21 أغسطس (-16%) وقد بلغ 18895 إجمالى منذ بداية الأزمة