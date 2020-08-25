اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أغسطس 2020 01:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"السياحة " أمين المنظمة السياحة العالمية أشاد بجهود مصر لعودة النشاط

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 11:42 م
"السياحة " أمين المنظمة السياحة العالمية أشاد بجهود مصر لعودة النشاط زوراب بولوليكاشفيلي -الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت سها بهجت، المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، إن زيارة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية لمصر جاءت في وقت هام للغاية، ودليل على أن مصر دولة لديها قيمة سياحية عالمية، مشيرة إلى أنه نشر على حسابه الخاص انطباعه الجيد للغاية عن الزيارة، وأشاد بالجهود التي بذلتها الدولة لعودة السياحة مرة أخرى، وأكد أن تلك الإجراءات غير مطبقة في دول كبرى حول العالم.

وأضافت بهجت ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم والإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc، أن تلك الزيارة تؤكد أن بها دعم كبير لمصر من قبل المنظمة التي تسعى لتعافي هذا القطاع العام في مصر، وحرص زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، على توثيق زيارته التى قام بها اليوم للمتحف المصري الكبير من خلال تسجيل كلمة قصيرة عن هذه الزيارة فى الكتاب الخاص بتدوينات الزائرين من الشخصيات العامة.

وأعرب زوراب بولوليكاشفيلي، خلال هذه الكلمة عن فخره البالغ بأن يكون جزءا من تاريخ السياحة العالمية الذى بدأ من مصر،  كما وجه الشكر للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وفريق العمل المعاون له لإعطائه هذه الفرصة، مشيرا إلى أنه سوف يعود لمصر مرة اخري فى القريب العاجل.

جدير بالذكر أن الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ، وصل مصر مساء السبت الماضي فى زيارة رسمية الي مصر بدعوة رسمية من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على رأس وفد من مسئولي المنظمة المعنيين بالتعاون الدولي والفني ومنطقة الشرق الأوسط. وقد قامت وزارة السياحة والآثار بتنظيم برنامج متنوع لهذه الزيارة فى مدينتى الغردقة والقاهرة، تم خلاله متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية فى أحد الفنادق ومراكز الغوص بالغردقة، بالإضافة إلى زيارة مستشفى الغردقة، وتفقد مطاري الغردقة والقاهرة،كما تضمن البرنامج زيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، والمتحف المصري بالتحرير، واختتمت الزيارة اليوم الثلاثاء بزيارة منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.


السياحه

السياحه فى مصر

منظمه السياحه العالميه

اخبار

السياحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمين عام السياحة العالمية يوثيق زيارته للمتحف المصري الكبير في كتاب الزيارات

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 09:30 م

أمين عام "السياحة العالمية" يختتم زيارته لمصر بالمتحف الكبير والأهرامات.. فنجان قهوة أمام خوفو وتذكار لزوجته.. يؤكد: سأعود بصحبة أسرتى.. العنانى: انبهر بإجراءاتنا وزيارته دعاية مجانية.. ولا تعديل بإشغال الفنادق

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 02:26 م

أمين عام السياحة العالمية: سأزور مصر بصحبة عائلتى.. ومن الغد سيتدفق السياح

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 01:08 م

أمين عام منظمة السياحة العالمية يبدى انبهاره بالمتحف المصرى الكبير.. فيديو وصور

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 01:07 م

أحلى فنجان قهوة عند الهرم.. أمين منظمة السياحة العالمية أمام إعجاز الحضارة المصرية .. ألبوم صور

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 12:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة