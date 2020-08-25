اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 10:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السودان: استراتيجية لتوفير أكثر من 100 ألف وظيفة بالقطاع الزراعى

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 09:26 م
السودان: استراتيجية لتوفير أكثر من 100 ألف وظيفة بالقطاع الزراعى علم السودان
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، بالتنسيق مع وزارتي الري والموارد المائية، والزراعة والموارد الطبيعية، استراتيجية لإعادة تأهيل بنية الري في مشروع الجزيرة (وسط السودان) ومشاريع زراعية بالولايات، إضافة إلى تحديث القطاع الزراعي، والتي ستوفر حوالي نصف مليار دولار سنويا في الميزان التجاري وما يزيد عن (100) ألف وظيفة في القطاع الزراعي.

وقالت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الدكتورة هبة محمد علي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف، ترأست الاجتماع المشترك الذي ضم الدكتور ياسر عباس وزير الري و الموارد المائية، والدكتور عبد القادر تركاوي وزير الزراعة والموارد الطبيعية المكلف، مع وفد البنك الدولي برئاسة الدكتور عثمان ديون المدير القطري للبنك الدولي.

وقدم وزيرا الري و الموارد المائية، والزراعة والموارد الطبيعية، شرحا مفصلا للاستراتيجية لوفد البنك الدولي، والتي تصب في تطوير البيئة الزراعية وتحسين خدمات الري لزيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار والتنمية للنهوض بالاقتصاد السوداني.

من جانبه، أشاد الدكتور عثمان ديون المدير القطري للبنك الدولي، بالاستراتيجية التي وضعتها الحكومة السودانية، مؤكدا استعداد البنك الدولي لتقديم الدعم الفني والمادي لتحقيق أهداف الحكومة الانتقالية الاقتصادية والتنموية المنشودة والتي تصب في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.


السودان

اخبار السودان

وظائف السودان

زراعه السودان

حكومه السودان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بومبيو يؤكد دعم أمريكا للعملية الانتقالية فى السودان فى أول زيارة له للخرطوم.. حمدوك يطالب وزير الخارجية الأمريكى بفصل التطبيع مع إسرائيل عن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.. ويناقش دعم واشنطن للسلام

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 09:00 م

رئيس وزراء السودان يوجه بفرض القانون فى كسلا .. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 08:58 م

نائب رئيس مجلس السيادة السودانى ووزيرة الدفاع بجنوب السودان يبحثان العلاقات العسكرية

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 07:54 م

السودان: تسجيل 71 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 07:51 م

وزير الخارجية الأمريكي يناقش مع البرهان دعم الجيش لتحول السودان إلى الديمقراطية

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 06:38 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة