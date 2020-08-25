السعودية تقبض على 5 وافدين من جنسيات أفريقية يصنعون الخمور

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، الرائد خالد الكريديس، أن الفرق السرية بدوريات الأمن تمكنت من القبض على (أربعة رجال وامرأة من الوافدين من جنسيات أفريقية)، امتهنوا تصنيع الخمور داخل أحد المنازل بحي جرير وترويجها.



وبحسب صحيفة سبق، قال الكريديس: ضبط بحوزتهم في المنزل 81 برميلاً و10 قوارير و44 جركلاً، جميعها مملؤة بمادة العرق المسكر، بالإضافة إلى أدوات تصنيعه.



وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.