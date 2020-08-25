السجن المشدد 7 سنوات لسائق أشعل النيران فى زميله لخلافات بينهما بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، سائق بالسجن المشدد 7 سنوات، لقيامه بإشعال النيران بسائق زميله، لخلافات بينهما على تحميل الرمل من شونة بدائرة مركز بلبيس.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وسكرتارية يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 49868 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة بلبيس، ليوم 22 نوفمبر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من " تامر م ع " 27 سنة سائق مقيم بندر بلبيس، على إثر مشادة كلامية بينه وبين " محمود س م م" 26 سنة سائق مقيم بندر بلبيس، أثناء التواجد بموقف السيارات بمركز بلبيس، قام الأخير بإلقاء مادة" البنزين" صوبه فأحدث به حروقا من الدرجات الثلاثة، بالبطن والصدروالذراعين، وتوصلت تحريات النقيب إبراهيم عبد الغنى، معاون مباحث بلبيس إلي صحة الواقعة، وتم إحالة المتهم إلي نيابة جنوب الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.