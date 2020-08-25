"الري" تشرح تفاصيل مفاوضات سد النهضة وسياسة النفس الطويل

كتب محسن البديوى

قال المهندس محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الرى، إن مفاوضات سد النهضة حاليا فى فترة جديدة ومرحلة جديدة على المستوى الفنى والقانونى بهدف تقريب وجهات النظر بين الأطراف.

وأوضح "السباعى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري"، أن مصر تتبع سياسة النفس الطويل للتفاوض سعيا لتقريب وجهات النظر وتحقيق المصلحة المشتركة للدول الثلاثة.

وذكر السباعي أن أى مرحلة تفاوضية فى أى مجال كل طرف يحاول تحقيق أكبر قدر من المكاسب التى تعود عليه بشكل مباشر، وعلى هذا الأساس كل دولة تحاول تحقيق تلك المكاسب بأقل قدر من التنازلات فى سبيل تحقيق مصلحتها.

وأضاف أنه مازالت هناك بعض النقاط الخلافية الجوهرية سواء قانونيا أو فنيا بمفاوضات سد النهضة، حيث أنه فى يوم الجمعة القادم سيتم معرفة ما إذا كانت تلك النقاط تم جلها أم لا.

وأوضح أنه تم تجميع ووضع صيغ أولية للمقترحات الثلاثة للدول الثلاثة فى نسخة أولية مجمعة لتقريب وجهات النظر بينهم من أجل رفع التقرير النهائي حتى يوم الجمعة القادم لرئيس دولة جنوب أفريقيا.