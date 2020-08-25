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تقديرا لجهوده..

"الرعاية الصحية" تقرر تغيير اسم وحدة الحرفيين ببورسعيد لـ "طبيب الغلابة"

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 02:00 ص
"الرعاية الصحية" تقرر تغيير اسم وحدة الحرفيين ببورسعيد لـ "طبيب الغلابة" طبيب الغلابة
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، إنه تم إعادة تسمية "وحدة الحرفيين" التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد باسم وحدة "طبيب الغلابة" تقديرا لمجهودات الراحل الدكتور محمد مشالى ومجهوداته العظيمة في خدمة البسطاء وغير القادرين دون انتظار أى مقابل.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن الراحل الدكتور محمد مشالي (طبيب الغلابة) مثال إنساني يحتذى به في الإنسانية ورمزا خالدا للعطاء، حيث لم يبخل الطبيب الراحل على مدار45 عاما،ً بتقديم خدماته وخبراته الطبية والعلاجية للمحتاجين وغير المقتدرين ماديًا، كبارً وصغارًا، متحديًا جميع الظروف الاقتصادية وغلو الأسعار حيث ظل ثمن الكشف الخاص به كما هو لسنوات، كما أنه كان نعم العون لغير المقتدرين على شراء الأدوية، وكان رحمه الله عليه يقدم خدماته لهم بلا مقابل وبلا أي تمييز، ليضرب مثالًا خالدًا في العطاء الإنسانية ويرفع راية روح المهنة دائمًا وقبل أية اعتبارات أخرى.

يأتي ذلك القرار تقديرًا للمجهودات العظيمة التي قدمها الدكتور محمد مشالي (طبيب الغلابة) الذي وضع صحة المريض المصرى أول اهتماماته دون التفات لمردود ذلك على مستواه الاقتصادى أو تحقيق أى مكاسب مالية. 


الرعاية الصحية

طبيب الغلابة

وحدة الحرفيين

التأمين الصحي الشامل

الدكتور محمد مشالى

اليوم السابع بلس

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