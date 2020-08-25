وتابع: "لقد أكدت لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اتصالي السابق معه على التزامنا بتحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية، وأننا على استعداد للذهاب إلى المفاوضات تحت رعاية الرباعية الدولية وبمشاركة دول أخرى، والتزامنا ثابت بمحاربة الإرهاب العالمي، كما أننا نواصل مساعينا للمصالحة الفلسطينية وصولاً للانتخابات العامة".

وثمن عباس كل ما تقدمه بريطانيا من مساعدات لدعم بناء المؤسسات الفلسطينية والنهوض باقتصادها الوطني، متطلعا إلى أن تعترف بريطانيا بدولة فلسطين، الأمر الذي سيساعد في تحقيق العدالة، ويبعث الأمل ويعمل على تثبيت حل الدولتين على أساس حدود العام 1967 لتعيش فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام وحسن جوار.