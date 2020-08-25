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الرئيس التونسى يتسلم من المشيشي تشكيل الحكومة الجديدة

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 12:59 ص
الرئيس التونسى يتسلم من المشيشي تشكيل الحكومة الجديدة قيس سعيد
كتب عبد الوهاب الجندى

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تسلم رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، مساء الاثنين، من المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي تشكيل الحكومة الجديدة، في لقاء جمعهما بقصر قرطاج، وفق ما نشرت وسائل إعلام تونسية
 
وفي 25 يوليو الماضي كلف الرئيس التونسي، قيس سعيد، وزير داخليته، هشام مشيشي بتشكيل حكومة جديدة بعد أيام من استقالة رئيسها السابق، إلياس الفخفاخ، وسط اتهامات بتضارب المصالح.
 
وقدم رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، استقالته، منتصف الشهر الجاري، إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وذلك بعد تحرك من حركة النهضة من أجل سحب الثقة من رئيس الوزراء.
 
ويمنح الدستور الجزائري رئيس الوزراء المكلب مهلة شهر واحد لتكوين حكومته، تنتهي اليوم الثلاثاء.
 

 


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