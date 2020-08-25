اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 09:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء 5 مكاتب توثيق بمرسى مطروح والقليوبية والدقهلية

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 09:45 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء 5 مكاتب توثيق بمرسى مطروح والقليوبية والدقهلية المستشار عمر مروان وزير العدل
كتب: محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بإنشاء 5 مكاتب توثيق يتبعوا الشهر العقاري، بمحافظات مرسى مطروح، القليوبية، الدقهلية، وتقوم هذه المكاتب بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني، أو النوعي.
 
 كان قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، التوسع في تفعيل تطبيق " أرغب في عمل توكيل " عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد والمتاح تحميله من خلال المتجر الالكتروني " play store" ليشمل مكاتب التوثيق بمناطق جنوب القاهرة والجيزة والاسكندرية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 19 يوليو.
 
 تأتي خطوة وزارة العدل بإطلاق تطبيق "أرغب في عمل توكيل" تماشياً مع رؤية وزارة العدل في تطوير الجهات التابعة لها تقنياً ومنها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق واتساقا مع نهج الوزارة للتوسع في مشروعاتها الرقمية. 
 
جدير بالذكر، أن التطبيق قد بدأ تفعيله بشكل تجريبي في مناطق شمال القاهرة منذ 5 يوليو الجاري، ويسمح التطبيق بتجديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم يمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات، وذلك بعد إدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدم ونوع المحرر، كما يشمل التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة التي تتيح تحديد أقرب فذرع عن طريق نظام تحديد المواقع " GPS "، ويجيب التطبيق عن الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناءً على بيانات مؤكدة.
1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

 


الجريدة الرسمية

اخبار المحاكم

أخبار الحوادث

وزارة العدل

وزير العدل

الشهر العقارى

الشهر العقاري

مكتب توثيق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على 7 ضوابط لنقل الملكية وفقا للتعديلات الجديدة لـ "الشهر العقارى"

السبت، 22 أغسطس 2020 05:29 م

البرلمان يوافق نهائيا على قانون الشهر العقارى وتطبيقه بعد 6 أشهر من نشره

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 07:08 م

البرلمان يقر عقوبة الحبس و200 ألف جنيه غرامة لمواجهة مخالفات الكهرباء.. ويوافق على أول تشريع لمواجهة التنمر بعقوبات تصل لـ100 ألف جنيه.. مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الشهر العقارى ويحيله لمجلس الدولة

الأحد، 16 أغسطس 2020 07:31 م

تحريات مكثفة لضبط ملثم سرق خزينة الشهر العقارى فى دار السلام بسوهاج

الأحد، 16 أغسطس 2020 05:04 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة