البيئة: حملة تفتيشية على منطقة الفواخير بكفر الشيخ لمجابهة نوبات تلوث الهواء

قالت وزارة البيئة، إنه تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بضرورة تكثيف عمليات التفتيش على كافة الصناعات وعمل مراجعة بيئية والتأكد من مدى التزامهم بيئيا، وأيضا التوعية البيئية والإخطار بقرارات المحافظة والعواقب القانونية والغرامات المترتبة على مخالفة تلك القرارات وأثر الأنشطة الملوثة على نوعية الهواء والأثر المضاعف لتلك الأنشطة بالتزامن مع مجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة ، وذلك بهدف حماية البيئة وحفاظا على صحة المواطنين.

قام الفرع الإقليمي لوزارة البيئة بوسط الدلتا بشن حملة تفتيشية مكبرة على عدد 12 فاخورة بمدينة دسوق محافظة كفر الشيخ، وذلك بالإشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ورئاسة مركز ومدينة دسوق ، وقد اسفرت الحملة عن ضبط عدد ( 10 ) فواخير مخالفة ، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية و تحرير محاضر لأصحاب تلك الفواخير لمخالفتهم الاشتراطات البيئية وايضا التنبيه على المخالفين بضرورة الالتزام وعدم تكرار المخالفة، وجارى المتابعة الدورية لتحسين الأداء البيئى لتلك المنشآت.