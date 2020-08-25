الاتحاد للطيران الإماراتية تطلب أطقم الضيافة الحصول على إجازات غير مدفوعة

رويترز

أفادت مذكرة داخلية ومصدران مطلعان أن الاتحاد للطيران تطالب أطقم الضيافة بالحصول على إجازات غير مدفوعة لمدة تصل إلى ستة أشهر اعتبارا من سبتمبر أيلول إذا تسعى للتعامل مع تداعيات جائحة كوفيد-19.

وتستأنف الناقلة الحكومية لأبوظبي، التي خسرت 758 مليون دولار في النصف الأول من العام، تدريجيا رحلات الركاب منذ يونيو حزيران بعد أن أوقفت الرحلات في مارس آذار.

وفي مذكرة داخلية، أبلغت شركة الطيران الموظفين أن أطقم الضيافة لديها أكبر من حاجتها وأن العديدين منهم لم يتم وضعهم على جداول الرحلات، وهو وضع لا يمكن أن يستمر.

وجاء في البريد الإلكتروني الذي حوى المذكرة أنه بوسع أطقم الضيافة الحصول على إجازات غير مدفوعة الأجر تتراوح بين عشرة أيام وستة أشهر اعتبارا من 16 سبتمبر أيلول.

ولم ترد الاتحاد للطيران حتى الآن على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني.

وقالت مصادر لرويترز إن شركة الطيران خفضت آلاف الوظائف هذا العام. وكانت الشركة في خضم إعادة هيكلة قبل الجائحة وتكبدت خسارة بقيمة 5.62 مليار دولار في أربع سنوات حتى 2020.

والطيران من بين أكثر القطاعات تضررا بفعل الجائحة وتتوقع شركات طيران في أنحاء العالم أن يستغرق السفر سنوات لكي يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة.