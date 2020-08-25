اعتماد خطة مشروعات تنمية مركز الخارجة وقراه بتكلفة 62 مليون جنيه

الوادى الجديد - فريق المحافظات

اعتمدت محافظة الوادي الجديد ضمن خطة العام المالي لمشروعات الخطة الاستثمارية مبلغ 62 مليون و277 ألف جنيه للوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة في العام المالي الجاري 2020/2021م لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية للمركز وقراه.

وأكد المهندس مجدي حسن الطماوي، رئيس مركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إن خطة المشروعات الاستثمارية للمركز تشمل تخصيص 38 ملايين جنيه لمشروعات ورصف الطرق الداخلية وتخصيص 13 ملايين جنيه و498ألف جنيه لمشروعات تحسين البيئة وتخصيص 8 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء وتخصيص مليونين لدعم احتياجات الوحدات المحلية بالمدينة والقرى.

وأضاف مجدي، أنه جرى البدء في تنفيذ مشروعات الربع الأول لموازنة العام المالي الحالي، خاصة في مشروعات الكهرباء وطرح مشروعات رصف الطرق الداخلية على أن تنتهي جميع مشروعات الخطة في يونيو 2021م.