استخدام الكلوروكين والأزيثروميسين معًا يزيد خطر أمراض القلب

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة حديثة أن استخدام مزيج هيدروكسي كلوروكين وأزيثروميسين معاً يرتبط بمخاطر كبيرة على القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك الوفيات، و تعد هذه أكبر دراسة سلامة أجريت على الإطلاق لمقارنة استخدام علاج هيدروكسي كلوروكين وحده مع مزيج عقاري هيدروكسي كلوروكوين وأزيثروميسين معاً لمرضى التهاب المفاصل الروماتويدي.

ووفقاً لموقع "ميديكال" يستخدم هيدروكسي كلوروكين بشكل شائع لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي، في حين أن أزيثروميسين هو مضاد حيوي يوصف بشكل متكرر لعلاج الالتهابات مثل الالتهاب الرئوي والتهابات الصدر والجيوب الأنفية.

ووجدت الدراسة التي نُشرت مؤخرًا في The Lancet Rheumatology أنه في المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي، وجد أن العلاج بالهيدروكسي كلوروكوين على المدى القصير (30 يومًا) لا يحمل مخاطر زائدة من المضاعفات المرتبطة باستخدامه، ولكن العلاج بالهيدروكسي كلوروكين على المدى الطويل كان له زيادة نسبية 65 ٪ في الوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، مقارنة بدواء sulfasalazine ، دواء التهاب المفاصل الروماتويدي مماثل.

وزاد كل من هيدروكسي كلوروكين وأزيثروميسين معًا خطر الوفيات القلبية الوعائية التي كانت أعلى مرتين (2.19) من العلاج المقارن حتى على المدى القصير بناءً على نتائج أكثر من 320.000 مستخدم لهذا العلاج المركب أدى هذا العلاج أيضًا إلى زيادة معدل الإصابة بالذبحة الصدرية / ألم الصدر وفشل القلب بنسبة 15-20٪.

اكتسب هيدروكسي كلوروكين، وهو دواء شائع الاستخدام في علاج الملاريا والذئبة بالإضافة إلى التهاب المفاصل الروماتويدي، اهتمامًا مبكرًا أثناء الجائحة كعلاج محتمل لفيروس كورونا.

قال دانيال برييتو-ألامبرا، أستاذ علم الأوبئة والأدوية في مؤسسة Nuffield ببريطانيا: "اكتسب هيدروكسي كلوروكين، سواء بمفرده أو بالاشتراك مع أزيثروميسين أهمية كبيرة كعلاج محتمل لـ COVID-19 دون دراسة واسعة النطاق لملف تعريف السلامة العام".

وأضاف "لقد حصلنا على كمية غير مسبوقة من البيانات عن هذا الدواء، وشعرنا بالارتياح لعدم العثور على آثار جانبية مقلقة في الاستخدام قصير المدى لهيدروكسي كلوروكين ومع ذلك ، عند وصفه بالاشتراك مع أزيثروميسين ، فقد يؤدي إلى فشل القلب والوفيات القلبية الوعائية ونحث على الحذر في استخدام الاثنين معا".

قام الباحثون بفحص أكثر من 950 ألف من مستخدمي هيدروكسي كلوروكوين من خلال السجلات الصحية الإلكترونية غير المحددة وبيانات المطالبات الإدارية على مدى 20 عامًا.

وتم جمع السجلات من 14 قاعدة بيانات مختلفة تغطي ست دول (ألمانيا واليابان وهولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) ثم تم تعيينها إلى نموذج البيانات المشتركة OMOP لإنشاء هذا التحليل واسع النطاق.