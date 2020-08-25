ازاى تحافظ على صحة الكليتين وتحمى نفسك من المخاطر

كتبت نهير عبد النبى

الكلى من أهم الأعضاء فى جسم الإنسان تقع في الجزء السفلي من القفص الصدري ، على جانبي العمود الفقري وتعمل على تنظيم مستويات الأس الهيدروجيني والملح والبوتاسيوم في جسمك. كما أنها تنتج هرمونات تنظم ضغط الدم وتتحكم في إنتاج خلايا الدم الحمراء.

الكلى مسئولة أيضًا عن تنشيط شكل من أشكال فيتامين د الذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم لبناء العظام وتنظيم وظائف العضلات، ويعد الحفاظ على صحة الكلى أمرًا مهمًا لصحتك العامة، لذلك يقدم اليوم السابع بعض النصائح للحفاظ على صحة الكلى حسب ما ذكره موقع healthline وهى:

1:حافظ على النشاط واللياقة البدنية

التمرين المنتظم مفيد لأكثر من مجرد محيط خصرك، فهو يعمل على تقليل خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة ،يمكن أن يقلل أيضًا من ضغط الدم ويعزز صحة قلبك ، وكلاهما مهم لمنع تلف الكلى.

2: السيطرة على نسبة السكر في الدم

قد يُصاب الأشخاص المصابون بداء السكري ، أو حالة تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم ، بتلف الكلى، عندما لا تستطيع خلايا جسمك استخدام الجلوكوز (السكر) في الدم ، تضطر كليتيك إلى العمل بجهد أكبر لتصفية الدم، على مدى سنوات من الجهد ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى أضرار تهدد الحياة.

3: مراقبة ضغط الدم

يمكن أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم في تلف الكلى، إذا حدث ارتفاع ضغط الدم مع مشاكل صحية أخرى مثل مرض السكري أو أمراض القلب أو ارتفاع الكوليسترول ، فقد يكون التأثير على جسمك كبيرًا.

4: مراقبة الوزن واتباع نظام غذائي صحي

الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة معرضون لخطر الإصابة بعدد من الحالات الصحية التي يمكن أن تلحق الضرر بالكلى. وتشمل مرض السكري وأمراض القلب وأمراض الكلى، قد يساعد النظام الغذائي الصحي الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم واللحوم المصنعة والأطعمة الأخرى التي تضر بالكلى في تقليل مخاطر تلف الكلى. ركز على تناول المكونات الطازجة منخفضة الصوديوم بشكل طبيعي ، مثل القرنبيط والتوت الأزرق والأسماك والحبوب الكاملة والمزيد.

5: شرب الكثير من السوائل

ليس هناك سحر وراء النصيحة المبتذلة بشرب ثمانية أكواب من الماء يوميًا ، لكنه هدف جيد على وجه التحديد لأنه يشجعك على البقاء رطبًا. يعتبر تناول الماء المنتظم والمتسق صحيًا لكليتيك، يساعد الماء على إزالة الصوديوم والسموم من كليتيك. كما أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

6: لا تدخن

يدمر التدخين الأوعية الدموية في الجسم، هذا يؤدي إلى إبطاء تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم وإلى الكليتين.

يؤدي التدخين أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان في الكلى، إذا توقفت عن التدخين ، فسوف تنخفض مخاطرك. ومع ذلك ، سوف يستغرق الأمر سنوات عديدة للعودة إلى مستوى الخطر لشخص لم يدخن أبدًا.