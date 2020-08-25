ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.36% رابحاً 28.87 نقطة ليصل إلى مستوى 7986.25 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.26% رابحاً 22.31 نقطة ليصل إلى مستوى 8497.61 نقطة، وبلغ حجم التداول 135.2 مليون سهم بقيمة 3.1 مليار ريال.

وصعد 18 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.71%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.21%، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.07%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.76%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.69%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.57%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.52%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.50%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.49%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.47%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.46%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.43%، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.01%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.31%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.18%.

وقفز 122 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "مجموعة فتيحي" بنسبة 9.17%، ثم سهم "المصافي" بنسبة 8.44%، ثم سهم "الكابلات السعودية" بنسبة 5.05%، فيما تراجع 52 سهماً على رأسها سهم "سوليدرتي تكافل" بنسبة 3.08%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 1.92%، ثم سهم "بي سي آي" بنسبة 1.57%، فيما تصدر سهم "المصافى" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 180.5 مليون ريال سعودى.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الكابلات السعودية، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وبلغ إجمالي الإيرادات 204.716 مليون ريال سعودي مقارنة بـ193.038 مليون ريال سعودي بنسبة نمو 6.049%، وبلغ صافي الخسائر 59.8 مليون ريال سعودي مقابل 50.4 مليون ريال سعودي بنسبة نمو 18.573%، وبلغ نصيب السهم من الخسائر 1.26 ريال مقارنة بـ2.23 ريال.