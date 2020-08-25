احذر.. شيب الشعر علامة جديدة على مرض القلب

كتبت هند عادل

وجد الباحثون عامل خطر مرتبطًا بأمراض القلب، حيث أظهرت الأبحاث التي أجرتها الجمعية الأوروبية لأمراض القلب أن الشعر الرمادي والصلع قد يكونان مؤشرًا على الإصابة بأمراض القلب، ومرض القلب ، المعروف أيضًا باسم مرض القلب التاجي (CHD) ، هو السبب الرئيسي للوفاة بين البالغين. تحدث أمراض القلب بشكل أساسي عندما يكون هناك نقص في الإمداد بالمغذيات والأكسجين للعضو بسبب تلف الشرايين التاجية، هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب، ومع ذلك ، وجد الباحثون عامل خطر مدهشًا مرتبطًا بأمراض القلب وهو شيب الشعر المبكر، حسبما ذكر تقرير لصحيفة time now news.

وفقًا للدراسة التي أجرتها الجمعية الأوروبية لأمراض القلب ، فإن نمط الصلع عند الذكور والشيب المبكر قد يزيدان من خطر الإصابة بأمراض القلب مقارنة بالرجال الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا وفي وقت سابق ، وجد باحثون هنود أن نمط صلع الذكور والشيب المبكر مرتبطان بزيادة قدرها خمسة أضعاف في أمراض القلب لدى الرجال الأصغر سنًا ، والتي يمكن أن تنطبق على النساء أيضًا.

بالنسبة للبحث الذي أجرته الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، حلل الباحثون 545 رجلاً بالغًا في الفئة العمرية من 42 إلى 64 عامًا، قسّم الباحثون المشاركين إلى ثلاث مجموعات، بناءً على حجم الشعر الرمادي و الشعر الأسود النقي والأبيض النقي والرمادي.

أظهرت النتائج أن الرجال حوالي 80 % منهم ظهرت عليهم علامات مرض في القلب لديهم كميات كبيرة من الشعر الرمادي في حين أن التحول إلى اللون الرمادي لا يعني دائمًا أن الشخص يعاني من حالة طبية ، فقد يشير ذلك إلى أن شيئًا ما لا يتناسب مع الصحة.

تشمل الأسباب الشائعة للشيب المبكر الإجهاد، والجينات، واضطراب الغدة الدرقية، وأمراض المناعة الذاتية، ونقص فيتامين ب 12 ، والتدخين.

الأعراض المحتملة لمرض في القلب



قال خبراء الصحة إنه ليس من السهل دائمًا معرفة ما إذا حدث خطأ ما في القلب لأنه لا تأتي كل أمراض القلب بعلامات تحذير واضحة، ربما لا يعاني جميع المصابين بأمراض القلب من آلام في الصدر، وبالتالي فإن إدراكهم لأمراض القلب ، بما في ذلك الأعراض وعوامل الخطر ، يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً في الحفاظ على صحة القلب.

عدم الراحة في الصدر العلامة الأكثر شيوعًا لاعتلال القلب، ضيق في التنفس، اضطراب نبضات القلب، غثيان أو عسر هضم أو حرقة في المعدة أو ألم في المعدة، الشعور بالدوار أو الدوخة، إعياء، التعرق المفرط، الشخير، ألم الحلق أو الفك، سعال لا يزول، ألم ينتشر أسفل الجانب الأيسر من الجسم، تورم الساقين والقدمين والكاحلين، تساقط الشعر.