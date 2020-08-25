اليوم السابع
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إيفانكا ترامب: الرئيس خصص مليار دولار لبرنامج صندوق طعام المزارعين

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 10:22 ص
إيفانكا ترامب: الرئيس خصص مليار دولار لبرنامج صندوق طعام المزارعين ترامب وابنته
كتب خالد إبراهيم

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علقت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ومستشارته، على برنامج صندوق طعام المزارعين، والذى يتبناه الرئيس الأمريكى ترامب، حيث نشرت إيفانكا مجموعة من الصور، أثناء تفقد والدها المشروع، وهى ترفقه، وعلقت على الصور قائلة، "قدم برنامج صندوق طعام المزارعين للأسر أكثر من 100 مليون وجبة للناس منذ إطلاقه قبل أسابيع فقط استجابةً لفيروس كوفيد -19.. اليوم، خصص الرئيس مليار دولار إضافي لهذا البرنامج التاريخي - وهو فوز كبير للشعب الأمريكى"

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وابنته
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وابنته

 

من ناحية أخرى، تحقق المدعية العامة لولاية نيويورك الأمريكية، فيما إذا كان الرئيس دونالد ترامب، ومؤسسة ترامب تلاعبا، بالمخالفة للقانون، بقيم الأصول المملوكة للرئيس الأمريكى للحصول على قروض وتحقيق فوائد اقتصادية وضريبية، وقالت إن إريك ابن ترامب لا يتعاون فى التحقيق المدنى الذى تجريه فى هذا الشأن.

ترامب وابنته
ترامب وابنته

 

ترامب يتفقد المشروع
ترامب يتفقد المشروع

 

وجاء الإعلان عن ذلك فى دعوى قضائية، أقيمت أمس الاثنين، أمام محكمة فى ولاية نيويورك فى مانهاتن تطلب فيها المدعية العامة ليتيشا جيمس انصياع مؤسسة ترامب وابنه وآخرين لطلبات استدعائهم الصادرة من مكتبها.

وقال محامو المدعية العامة، إن طلبات الاستدعاء صدرت فى نطاق "تحقيقها المدنى السرى المستمر فى احتيال محتمل أو عدم مشروعية". وأضافوا أنه ليس هناك أى إصرار على حدوث انتهاك للقوانين.


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